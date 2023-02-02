



Министр культуры России Ольга Любимова приветствовала гостей выставки «Сталинград — история Победы».



Выставка «Сталинград — история Победы» — проект Фонда стратегических инициатив Музея-заповедника «Сталинградская битва». Экспозиция подготовлена к 80-летию Победы в Сталинградской битве. Мультимедийная выставка содержит фото, фрагменты кинохроники, диаграммы, инфографики и рассказывает о Сталинградской битве доступным языком для зрителей любого возраста.



«80-летие разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом занимает особое место в календаре памятных дат 2023 года. Юбилей важнейшей битвы Великой Отечественной отмечает вся страна, храня в памяти события и имена героев. Среди них были жители самых разных регионов нашей страны. Немало известных деятелей культуры были участниками этой битвы, и она отражена в целом пласте произведений, обогативших отечественную культуру», — подчеркнула министр культуры.



Ольга Любимова отметила, что выставка посетит множество городов России и позволит прикоснуться к истории.



«Благодарю организаторов выставки за эту инициативу и желаю всем ее гостям новых открытий», — сказала Ольга Любимова.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России