В Иркутской области состоится выездная сессия проекта «Музейные маршруты»





В Иркутской области пройдет выездная сессия проекта «Музейные маршруты». Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале.





О выездной сессии «Музейных маршрутов» шла речь на встрече главы Минкультуры с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.



«Музейные маршруты» объединяют профессиональное сообщество, позволяя делиться опытом, рассказывать о лучших практиках и обсуждать совместные планы. Одна из выездных сессий проекта в этом году пройдет летом в Иркутской области — регионе, богатом как природными, так и рукотворными, историческими достопримечательностями«, — говорится в сообщении.



Ольга Любимова добавила, что в августе на базе Иркутской научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского откроется школа креативных индустрий. В проекте примет участие ВГИК.



«Музейные маршруты» — один из крупнейших проектов министерства культуры в области музейного дела. По итогам проекта в 2022 году созданы два новых культурных и просветительских маршрута «Литературная страна» и «Многоликая Россия».









Фото: t.me/olga_b_lyubimova