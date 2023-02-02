Вышел трейлер нового боевика Гая Ричи «Переводчик»





Вышел трейлер нового фильма британского кинорежиссера Гая Ричи «Переводчик». Ролик появился на YouTube-канале MGM.



Сюжет боевика строится вокруг сержанта Джона Кинли, который когда-то вместе с переводчиком оказался в засаде во время командировки в Афганистан. Вернувшись домой, Кинли узнает, что переводчика и его семью не вывезут в Америку, он решает вызволить товарища из зоны боевых действий.



Главную роль в фильме сыграл актер Джейк Джилленхол. В актерский состав также вошли Джейсон Вонг, Александр Людвиг, Старр, Дар Салим и другие.





В США премьера запланирована на 21 апреля.













Фото: кадр из фильма «Переводчик»