Вышел тизер-трейлер сериала о подростках с суперспособностями «Сила»





Американская стриминговая платформа Amazon Prime Video опубликовала тизер-трейлер предстоящего сериала «Сила». Ролик размещен на официальном YouTube-канале платформы.



Первый сезон «Силы» будет включать 10 эпизодов. В основу сериала легла одноименная книга Наоми Алдерман.



Фильм расскажет о жизни подростков, наделенных суперспособностями. В фантастическом мире тинейджеры руками могут бить током окружающих, а позже такая способность переходит к женщинам всех возрастов.



В сериале появятся актеры Тони Коллетт, Аулия Кравальо, Джон Легуизамо и другие.



Премьера первого сезона проекта намечена на 31 марта.















