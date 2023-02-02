Иранский режиссер Джафар Панахи объявил голодовку в тюрьме

Звезда «новой волны» иранского кинематографа выразила протест против заключения, назначенного несмотря на отмену приговора. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном в соцсетях супругой Тахири Саиди и сыном Панахом Панахи.





Кинематографист отказался принимать пищу, воду и лекарства, протестуя против «незаконного и бесчеловечного» поведения судов и сил безопасности ИРИ. Он не исключил, что будет голодать до тех пор, пока его «безжизненное тело не освободят из тюрьмы».





Постановщика и других деятелей культуры арестовали в прошлом году во время акций против задержания другого звездного иранского режиссера Мохаммада Расулофа. Панахи оставили отбывать шестилетний срок, назначенный в 2010 году за участие в пропаганде против госсистемы. Тогда большую часть наказания он провел под домашним арестом. В 2022 году адвокаты добились отмены приговора в связи с истечением срока давности. Однако, по словам супруги режиссера и его адвокатов, спецслужбы давят на суды, чтобы держать его в заключении.





Панахи известен по лентам «Круг», «Офсайд», «Багровое золото», «Это не фильм» и др. Его неоднократно награждали на кинофестивалях в Каннах, Венеции и Берлине.





Фото: кадр из фильма Taxi