Ural Music Night объявила дату фестиваля и прием заявок

В этом году «Уральская Ночь музыки» пройдет в Екатеринбурге в девятый раз, сообщила пресс-служба проекта.





Музыкальный фестиваль состоится 23 июня и превратит столицу Урала в большую и разнообразную концертную площадку. На ней выступят именитые исполнители и начинающие артисты.





Заявки на участие в Ural Music Night принимаются до 5 марта на сайте мероприятия . Оргкомитет приглашает исполнителей всех возрастов из любых стран, играющих в любом жанре. Качество материалов и опыт каждого артиста оценят пять представителей музыкальной отрасли. Претенденты на участие смогут отслеживать статус заявок на сайте.





Хедлайнеров и участников программы объявят позже. Вход на все площадки свободный.





Фото: Павел Пушмин