Ural Music Night объявила дату фестиваля и прием заявок

02.02.2023

Ural Music Night объявила дату фестиваля и прием заявок
В этом году «Уральская Ночь музыки» пройдет в Екатеринбурге в девятый раз, сообщила пресс-служба проекта.

Музыкальный фестиваль состоится 23 июня и превратит столицу Урала в большую и разнообразную концертную площадку. На ней выступят именитые исполнители и начинающие артисты. 

Заявки на участие в Ural Music Night принимаются до 5 марта на сайте мероприятия. Оргкомитет приглашает исполнителей всех возрастов из любых стран, играющих в любом жанре. Качество материалов и опыт каждого артиста оценят пять представителей музыкальной отрасли. Претенденты на участие смогут отслеживать статус заявок на сайте.

Хедлайнеров и участников программы объявят позже. Вход на все площадки свободный.

Фото: Павел Пушмин