В России появится Ассоциация музеев древнерусских городов

Подписание соглашения состоялось в рамках мероприятий проекта «Музейные маршруты».Документ создан с целью изучения и популяризации отечественной культуры и истории. В будущем он позволит создать Ассоциацию музеев древнерусских городов в целях формирования у молодежи причастности к истории России, укрепления духовного единства граждан, рассказала гендиректор Псковского музея Светлана Мельникова.«Сегодня очень важно создавать единое сакральное историческое духовное пространство, где люди могут в полной мере осознать, кто они в этом мире, что такое россиянин, наследником чего он является. Объединение музеев древнерусских городов позволит нам в полной мере реализовать эту цель», — рассказала руководитель.Одним из первых совместных проектов станет выставка в Пскове «Блеск стали», где будут представлены редкие коллекции оружия разных веков.