The Hatters 30 раз подряд сыграли песню для третьего сезона «Патриота»

Музыканты российской джипси-фолк-рок-группы снялись в одной из серий комедийного сериала, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу ТНТ.





The Hatters дадут концерт в одном из эпизодов нового сезона «Патриота», который снят в виде мюзикла. Вместе с музыкантами будут петь и герои сериала. Третий сезон посвящен поискам корней главного персонажа экс-спецназовца Сани Кучина (Антон Жижин).





Как рассказали участники группы, съемки сцен с их участием прошли в атмосфере, напоминающей обычный концерт, — в ангаре с массовкой. Единственным отличием они назвали то, что исполнили одну песню 30 раз подряд.





В «Патриоте 3» также появятся и другие звезды. В одной из серий боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дебютирует в качестве актера.





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