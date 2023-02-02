«Видел лучше, видел и хуже»: Андрей Сапковский о «Ведьмаке» от Netflix

Актер решил завершить работу с персонажем «Стражей галактики» от Marvel Studios «на замечательной но...
В беседе с журналом GQ исполнитель роли Рона Уизли рассказал о сложностях расставания с важнейшим ...
Роскино представило съемочные локации в РФ на кинорынке в рамках кинофестиваля стран ШОС. Об этом со...
На Международной книжной выставке в Тайбэе (TIBE) создатель фэнтези-цикла о Геральте из Ривии подели...
Всероссийский фестиваль народного творчества «Салют Победы» представили в рамках программы к 80-ле...
Актер решил завершить работу с персонажем «Стражей галактики» от Marvel Studios «на замечательной но...
В беседе с журналом GQ исполнитель роли Рона Уизли рассказал о сложностях расставания с важнейшим ...
Роскино представило съемочные локации в РФ на кинорынке в рамках кинофестиваля стран ШОС. Об этом со...
На Международной книжной выставке в Тайбэе (TIBE) создатель фэнтези-цикла о Геральте из Ривии подели...
Всероссийский фестиваль народного творчества «Салют Победы» представили в рамках программы к 80-ле...
Встреча с народным артистом РФ под названием «Территория моей любви» состоится 2 марта, сообщила пре...
Американский фильм о культовой игре Tetris, разработанной в СССР, дебютирует на фестивале SXSW в О...
R’n’B-певица анонсировала в соцсетях международные гастроли в поддержку последнего альбома Renaiss...
Ролик по грядущему фильму «Движение вперед» Пола Вайца появился на ютьюб-канале Rotten Tomatoes Tr...
Экспозиция в Галерее сибирского искусства (филиал ИОХМ) начнет работу 3 февраля, сообщила пресс-служ...
Проект современных художников и супругов «Соавторы не заключают соглашений» откроется 10 февраля, со...
В Музее Победы пройдет цикл лекций, посвященных Сталинградской битве, передает пресс-служба учрежден...
Музей современного искусства PERMM в Перми переедет в новое здание, рассказали в региональном правит...
Союз театральных деятелей России объявил прием заявок на 16-ю Международную летнюю театральную Школу...
Далматовский краеведческий музей в Курганской области в 2023 году ждет капитальный ремонт, сообщили ...
Фирма «Мелодия» выпустила лайв-запись концерта Юрия Башмета в сопровождении Академического симфониче...
Японский писатель Харуки Мураками анонсировал выход новой книги. Очередное произведение писателя вый...
В Музее современной истории России открылась выставка «Сталинград сражается», передает пресс-служба ...
Музыкальной школе № 5 Новосибирска присвоили имя композитора Эдуарда Артемьева, ушедшего из жизни в ...
02.02.2023