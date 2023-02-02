«Видел лучше, видел и хуже»: Андрей Сапковский о «Ведьмаке» от Netflix

На Международной книжной выставке в Тайбэе (TIBE) создатель фэнтези-цикла о Геральте из Ривии поделился мнением о сериальной адаптации его произведений от «Нетфликса», а также рассказал о новых книгах серии.





«Я видел лучше, я видел и хуже», — кратко ответил он на соответствующий вопрос журналистов Dzieje.





Эти слова расходятся с утверждениями представителей Netflix об исключительно положительной оценке сериала польским писателем.





Также Анджей Сапковский сказал, что планирует написать новые книги по вселенной Ведьмака. Как отмечает Redanian Intelligence, они не станут продолжением основной саги, которую автор назвал завершенной. Речь идет о «чем-то вроде приквела или сайдквела», пояснил фантаст.





Фото: кадр из сериала «Ведьмак»