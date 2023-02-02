Deadline показал первый кадр из «Тетриса» с Никитой Ефремовым

Американский фильм о культовой игре Tetris, разработанной в СССР, дебютирует на фестивале SXSW в Остине, сообщил портал.
Фестиваль кино и телевидения South by Southwest пройдет с 10 по 19 марта. Его программу пополнил «Тетрис» с Тэроном Эджертоном (Рокетмен, франшиза Kingsman) и Никитой Ефремовым («Нулевой пациент», «Лето») в главных ролях, которые представлены на первом кадре
из фильма.
В 1988 году американский предприниматель Хэнк Роджерс (Эджертон) отправляется в СССР, чтобы получить права на «Тетрис» — разработку программиста Алексея Пажитнова (Ефремов).
«Когда Роджерс намеревается представить игру миру, он попадает в опасную паутину лжи и коррупции за железным занавесом», — так издание описывает сюжет, основанный на реальных событиях.
Фильм снял Джон С. Бейрд по сценарию Ноя Пинка. Каст дополнили Софья Лебедева, Тоби Джонс и др. Когда фильм будет доступен для широкой аудитории, пока не уточняется.
Фото: кадр из сериала «Нулевой пациент»