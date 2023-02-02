HBO Max закрыл сериал «Пенниуорт» о дворецком Бэтмена

Pennyworth стал третьим закрытым проектом стриминга по комиксам DC, сообщил Deadline.





Сериал посвящен Альфреду Пенниуорту (Джек Бэннон) — бывшему британскому офицеру, который после ухода из спецназа открывает охранное агентство в Лондоне 60-х годов. Его клиентом становится миллионер и будущий отец Брюса Уэйна aka Бэтмена. Годы спустя он будет помогать сыну Уэйнов в борьбе с криминалом в Готэм-сити.





Сериал дебютировал в 2019 году и выдержал три сезона. Последний вышел осенью минувшего года. Ранее стриминг закрыл еще два проекта по комиксам DC — «Титанов» о подростках-супергероях и «Роковой патруль» о неудачниках, решивших стать супергероями.





Фото: кадр из сериала Pennyworth