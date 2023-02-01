Музей Победы проведет цикл лекций о Сталинградской битве





В Музее Победы пройдет цикл лекций, посвященных Сталинградской битве, передает пресс-служба учреждения.



Цикл уроков, подготовленных к 80-летней годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, стартовал 1 февраля. В Музее Победы пройдут 12 занятий, участниками которых станут около 600 активистов программы «Школьный музей Победы».



В ходе лекций участники подробно изучат события Сталинградской битвы на основе мемуаров очевидцев. Некоторые уроки пройдут в форматах литературной и музыкальной гостиных, а по итогам урока «Память о войне в песнях неизвестных авторов» создадут музыкальный сборник.



Образовательный цикл подготовлен в рамках выставки «Шагнувшие в бессмертие».









Фото: Музей Победы