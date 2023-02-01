В Курганской области отремонтируют музей с крестьянской избой

01.02.2023

В Курганской области отремонтируют музей с крестьянской избой

Далматовский краеведческий музей в Курганской области в 2023 году ждет капитальный ремонт, сообщили в региональном правительстве.

«В 2023 году планируется капитально отремонтировать Далматовский краеведческий музей, который построен в 1913 году и является памятником архитектуры регионального значения. Особый экспонат музея — крестьянская изба, свидетель Пугачевского восстания, которой уже более 200 лет», — рассказали местные власти.

В 2023 году, помимо проведения ремонтных работ, в музей будет закуплено новое выставочное оборудование, которое позволит создать виртуальную экспозицию — объемную проекцию и интерактивную книгу.


Фото: musey.dalmatovo.ru