В Курганской области отремонтируют музей с крестьянской избой





Далматовский краеведческий музей в Курганской области в 2023 году ждет капитальный ремонт, сообщили в региональном правительстве.



«В 2023 году планируется капитально отремонтировать Далматовский краеведческий музей, который построен в 1913 году и является памятником архитектуры регионального значения. Особый экспонат музея — крестьянская изба, свидетель Пугачевского восстания, которой уже более 200 лет», — рассказали местные власти.



В 2023 году, помимо проведения ремонтных работ, в музей будет закуплено новое выставочное оборудование, которое позволит создать виртуальную экспозицию — объемную проекцию и интерактивную книгу.









Фото: musey.dalmatovo.ru











