В день 100-летия Леонида Гайдая в Петербурге покажут «Не может быть!»

30.01.2023

В день 100-летия Леонида Гайдая в Петербурге покажут «Не может быть!»
30 января в кинотеатре «Аврора» состоится спецпоказ сатирической комедии режиссера по произведениям Михаила Зощенко, сообщается на сайте площадки.

Фильм 1975 года состоит из трех новелл, в которых в сатирической форме представлены такие явления провинциальной жизни недавно созданной Страны Советов, как тупость, пьянство, стяжательство и бездуховность. 

Сценарий написал Владлен Бахнов, не раз работавший с Гайдаем. Кинокартину сняли в Астрахани. В ней появились Михаил Пуговкин, Нина Гребешкова, Вячеслав Невинный, Олег Даль, Наталья Селезнева, Светлана Крючкова и др.

Гайдай родился 30 января 1923 года в Свободном (ныне Амурская область). Участвовал в Великой Отечественной, после войны окончил театральную студию при Иркутском драмтеатре и ВГИК. Многие его фильмы стали классикой советского кинематографа.

Фото: кадр из фильма «Не может быть!»