В Приморье стартовали съемки арт-драмы «Большая земля»

В России начались съемки полнометражного фильма «Большая земля», передают «Новости кинопроизводства».



Центральный персонаж картины — Марфа. Женщина с сыном возвращается на остров в Тихом океане, где она выросла, а ее отец работал смотрителем маяка.



На острове появляется сводный брат Марфы, с которым их связывает тайна. Создатели картины определяют ее жанр как арт-драму с магическим реализмом.



Производство ленты осуществляют Star Media при поддержке Фонда Кинопрайм и Министерства культуры России.



Съемки проходят в Приморье.



Авторами сценария выступили Екатерина Мавроматис и Дана Жанэ. Режиссер — Юлия Трофимова.



Главные роли в фильме сыграют Анастасия Куимова, Артем Быстров, Владислав Ветров, Евгения Дмитриева, Павел Майков, Рузиль Минекаев, Евгений Харитонов и другие.









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