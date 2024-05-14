В Приморье стартовали съемки арт-драмы «Большая земля»

14.05.2024
В России начались съемки полнометражного фильма «Большая земля», передают «Новости кинопроизводства».
Центральный персонаж картины — Марфа. Женщина с сыном возвращается на остров в Тихом океане, где она выросла, а ее отец работал смотрителем маяка.
На острове появляется сводный брат Марфы, с которым их связывает тайна. Создатели картины определяют ее жанр как арт-драму с магическим реализмом.
Производство ленты осуществляют Star Media при поддержке Фонда Кинопрайм и Министерства культуры России.
Съемки проходят в Приморье.
Авторами сценария выступили Екатерина Мавроматис и Дана Жанэ. Режиссер — Юлия Трофимова.
Главные роли в фильме сыграют Анастасия Куимова, Артем Быстров, Владислав Ветров, Евгения Дмитриева, Павел Майков, Рузиль Минекаев, Евгений Харитонов и другие.
Фото: Pixabay.com