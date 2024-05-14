В конце мая завершится прием заявок на участие в фестивале «Музыкальное сердце театра»

Прием заявок на участие в конкурсной программе Национального фестиваля «Музыкальное сердце театра» завершится 31 мая 2024 года.



В этом году Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра» пройдет в Самарской области — в Самаре и Тольятти.



В основную конкурсную программу отбор смогут пройти современные музыкальные спектакли, премьеры которых прошли с 1 сентября 2022 года по 10 июня 2024 года. Участники конкурса пройдут двухэтапную систему экспертного отбора. Шорт-лист станет известен 16 июля 2024 года.



Отмечается, что в этом году традиционно будет организована лаборатория — отобраны новые авторские театральные проекты, не имеющие ранее сценического воплощения. Прием заявок на участие в лаборатории откроется 1 июня 2024 года. Ее куратором выступит композитор, заслуженный деятель искусств России Александр Пантыкин.



Мероприятия фестиваля пройдут с 15 по 25 ноября в Самаре и Тольятти. В программу фестиваля войдут показы лучших российских музыкальных спектаклей, деловая программа, лаборатория, питчинг эскизов новых произведений для музыкального театра, специальная программа по показам постановок с участием юных актеров, торжественная церемония награждения победителей премии.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России