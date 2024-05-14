В Когалыме прошли «Большие гастроли» Театра кукол Образцова

В Когалыме прошли «Большие гастроли» Государственного академического центрального театра кукол им. С.В. Образцова.



Гастроли были организованы ФГБУК Росконцерт согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.



На сцене Филиала Малого театра в рамках направления «Ведущие театры» прошел спектакль для юных и отважных «Чиполлино» по сказке Дж. Родари, а также комическое кукольное ревю «Необыкновенный концерт».



Театр кукол им. С.В. Образцова уже не первый раз приезжает в Когалым. В 2023 году также в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана коллектив побывал в Западной Сибири со спектаклем Алексея Франдетти «Рождественская история».









Фото: пресс-служба Минкультуры России