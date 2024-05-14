В Калининграде состоится II Международный фестиваль органистов

В Калининграде пройдет II Международный фестиваль органистов.



Мероприятие с участием музыкантов из России, Франции, Германии, Чехии, Испании, Японии, Нидерландов пройдет на острове Канта в Кафедральном соборе. Фестиваль будет проходить с начала июля по конец октября.



«В фестивале примут участие 12 органистов из Франции, Германии, Чехии, Испании, Японии, Нидерландов, России, а также четыре ансамбля, среди которых — Questa Musica во главе с создателем, художественным руководителем и дирижером Филиппом Чижевским», — говорится в сообщении организаторов.



Открытие фестиваля пройдет 6 июля. В этот день пройдет концерт преподавателей Международных органных ассамблей.



На закрытии 25 октября выступит коллектив Questa Musica под управлением приглашенного дирижера Большого театра, дирижера Государственной академической симфонической капеллы России Филиппа Чижевского.









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