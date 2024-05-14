Ольга Любимова представила в Госдуме программу деятельности Минкультуры

Министр культуры России Ольга Любимова представила программу деятельности ведомства в Госдуме.



Об этом говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



Отмечается, что основными задачами Министерства культуры стало расширение до 2030 года доступности культурных благ и возможностей творческой самореализации населения в соответствии с указом президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».



Ведомство продолжит работу по обновлению инфраструктуры музеев, театров, библиотек, клубов, детских школ искусств и кинозалов.



В рамках нацпроекта «Культура» к концу 2024 года планируется построить свыше 3 тысяч объектов культуры. Около 7 тысяч учреждений получат новое оборудование, музыкальные инструменты, порядка 200 тысяч специалистов пройдут профессиональную переподготовку.



Глава Минкультуры сообщила, что с 2026 года по поручению президента начнется строительство региональных и муниципальных детских школ искусств. К 2030 году по федеральному проекту «Придумано в России» будет создано 240 школ креативных индустрий, где будут обучаться 25 тысяч подростков.



Кроме того, к 2030 году ожидается удвоить количество кинозалов в новых регионах, сформировать долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия.



В 2025 году будет запущена программа «Земский работник культуры». В задачи Минкультуры входит также финансирование производства фильмов о специальной военной операции, создание национальных картин для детей и юношества, развитие программы «Пушкинская карта», продолжение флагманских проектов ведомства мирового уровня.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova