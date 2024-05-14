Названы финалисты VIII сезона премии «Лицей» имени Пушкина

Шорт-лист номинантов VIII сезона литературной премии «Лицей» имени Александра Пушкина включил в себя 20 современных российских авторов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала член экспертного совета, литературный обозреватель Анастасия Шевченко.





За премию боролись молодые поэты и прозаики. По словам Шевченко, члены экспертного совета выбирали из 2 тысяч работ, чтобы в итоги прийти к 20 финалистам.





Директор премии Татьяна Восковская и председатель экспертного совета Роман Сенчин отметили, что немало достойных внимания рассказов, романов, повестей, стихотворений и поэм остались за рамками лонг-листа. Шевченко, в свою очередь, обратила внимание на большое количество сборников рассказов в этом номинации.





«Причем не просто случайно собранных, написанных в разные годы и месяцы текстов, а именно с каким-то циклообразующим началом, со сквозными линиями, героями или какой-то темой», — поделилась она.





В шорт-лист номинации «Проза» вошли Катерина Гашева, Рома Декабрев, Ася Демишкевич, Денис Дымченко, Евфросиния Капустина, Кира Лобо, Анна Маркина, Александра Ручьева, Ольга Харитонова, Дмитрий Серков. В рубрике «Поэзия» оказались Ксения Август, Мирослава Бессонова, Дарья Ильгова, Майка Луневская, Василий Нацентов, Леонид Негматов, Агнесса Перлова, Артем Рагимов, Степан Султанов и Артем Ушканов.









Фото: Сергей Киселев / АГН Москва