В Донецке представили первый в России спектакль о событиях 2014 года

В Донецке 12 мая прошел первый показ спектакля о событиях 2014 года.



Постановка была показана в Донецком РАМТ. Режиссером спектакля по поэме Анны Ревякиной «Шахтерская дочка» выступил Максим Жданович.



Спектакль является первым сценическим представлением в России, посвященным современным военным событиям. Постановку полностью создали донецкие артисты.



Премьера спектакля состоялась в феврале в Новочеркасске. Театр давал гастроли в России. 12 мая постановку увидели в Донецке. Спектакль рассказывает о судьбе 22-летней девушки, которая отправилась на фронт после гибели отца-ополченца.









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