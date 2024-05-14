В Донецке представили первый в России спектакль о событиях 2014 года

14.05.2024

В Донецке представили первый в России спектакль о событиях 2014 года
В Донецке 12 мая прошел первый показ спектакля о событиях 2014 года.

Постановка была показана в Донецком РАМТ. Режиссером спектакля по поэме Анны Ревякиной «Шахтерская дочка» выступил Максим Жданович.

Спектакль является первым сценическим представлением в России, посвященным современным военным событиям. Постановку полностью создали донецкие артисты.

Премьера спектакля состоялась в феврале в Новочеркасске. Театр давал гастроли в России. 12 мая постановку увидели в Донецке. Спектакль рассказывает о судьбе 22-летней девушки, которая отправилась на фронт после гибели отца-ополченца.


Фото: Pixabay.com