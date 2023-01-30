Джеффри Дин Морган сыграет во втором сезоне Invincible

30.01.2023

Джеффри Дин Морган сыграет во втором сезоне Invincible
Американский актер озвучит одного из персонажей анимационного сериала «Неуязвимый». Об этом он написал в соцсетях.

Морган не уточнил, какому герою подарит голос. Он поблагодарил автора комиксов Invincible и одного из создателей их мультипликационной адаптации Роберта Киркмана за приглашение в проект.

«Неуязвимый» дебютировал в 2021-м. Его продолжение планируют выпустить в конце этого года. Шоу рассказывает о школьнике Марке, сыне инопланетянина и самого сильного супергероя Земли Омни-Мэна. В 17 лет у него проявляются сверхспособности, которые юноше предстоит научиться контролировать. Критики и зрители высоко оценили первый сезон, в том числе за уважение к первоисточнику. 

Помимо продолжения сериала, авторы планируют выпустить полнометражную игровую ленту и видеоигры.

Фото: кадр из фильма «Девятка»