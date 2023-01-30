Снятый на МКС «Вызов» появится в кинотеатрах 20 апреля

Новая дата релиза фильма Клима Шипенко указана в графике премьер «Кинопоиска».





Премьера драмы, как и планировалось, состоится 12 апреля. В кинотеатрах «Вызов» появится 20 апреля. Обновление даты выхода ленты в широкий прокат подтвердили в пресс-службе Первого канала, пишет ТАСС.





Фильм частично снят на МКС, где побывали режиссер Клим Шипенко и исполнительница главной роли Юлия Пересильд. Он может открыть кинофестиваль «Циолковский», который пройдет 12-16 апреля в Калуге.





«Вызов» расскажет о срочной подготовке кардиохирурга Евгении к полету на МКС. В условиях невесомости ей предстоит провести операцию космонавту, который может не пережить спуск на Землю.





Вместе с Пересильд в ленте снялись космонавты «Роскосмоса» Олег Навицкий, Антон Шкаплеров и Петр Дубров, актеры Милош Бикович, Владимир Машков и др.





Фото: кадр из фильма «Вызов»