Легендарная британская группа может выступить в полном составе впервые с 2012 года, сообщил инсайдер газеты The Sun.





По его словам, предложение выступить на концерте в рамках коронации Карла III певицам направили организаторы церемонии, поскольку они не раз встречались с монархом в предыдущие годы.





Артистки «серьезно обдумывают возвращение на сцену в легендарном составе ради такого исторического события», сказал собеседник. Над сбором группы в полном составе работают лидеры Spice Girls Мел Би и Мел Си, добавил он. Решение певиц пока неизвестно.





Группа Spice Girls, включавшая пять участниц, образовалась в 1994 году. В полном составе она просуществовала до 1998-го. С 2001 года все певицы занялись сольными проектами. Впятером они вновь выступали в 2007-2008-м, а также на закрытии Олимпиады-2012 в Лондоне.





Фото: Ezekiel. Public Domain