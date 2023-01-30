Джулия Робертс и Дженнифер Энистон сыграют в комедии для Amazon

Актрисы возглавят каст фильма об обмене телами, который снимет режиссер Palm Springs Макс Барбаков. Об этом сообщил Deadline.





Пока комедия с Робертс («Ешь, молись, люби») и Энистон («Утреннее шоу») не получила названия. Подробности ее сюжета не раскрываются. Барбаков снимет кинокартину по собственному сценарию. За производство будет отвечать компания супругов Марго Робби и Тома Акерли LuckyChap.





В этом году актрис можно будет увидеть в новых фильмах. Робертс появится в Leave the World Behind с Итаном Хоуком и Кевином Бейконом, а Энистон в сиквеле «Убийства на яхте» с Адамом Сэндлером. Картины пока не обзавелись датами премьер.





Фото: кадр из фильма «Нотинг Хилл»