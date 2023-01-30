Джулия Робертс и Дженнифер Энистон сыграют в комедии для Amazon

Актрисы возглавят каст фильма об обмене телами, который снимет режиссер Palm Springs Макс Барбаков...
Роликом по грядущему фильму ужасов поделилась студия 20th Century на своем YouTube-канале. ...
Ролик по фильму Дмитрия Невзорова опубликован на ютьюб-канале «Киноафиша», сообщила «Культуромания»....
С 20 февраля в KGallery можно увидеть фотографии московских и ленинградских музыкантов 1980-1990-х г...
31 января станет последним днем легального онлайн-доступа к основной серии о Гарри Поттере и циклу е...
Актрисы возглавят каст фильма об обмене телами, который снимет режиссер Palm Springs Макс Барбаков...
Роликом по грядущему фильму ужасов поделилась студия 20th Century на своем YouTube-канале. ...
Ролик по фильму Дмитрия Невзорова опубликован на ютьюб-канале «Киноафиша», сообщила «Культуромания»....
С 20 февраля в KGallery можно увидеть фотографии московских и ленинградских музыкантов 1980-1990-х г...
31 января станет последним днем легального онлайн-доступа к основной серии о Гарри Поттере и циклу е...
Британский актер в беседе с YouTube-шоу This Morning назвал условия, при которых может вернуться к с...
О реакции народной артистки РФ на семейную комедию рассказала депутат Нина Останина в беседе с «МК»....
Проект «Сотворение мира» представит около 80 живописных и пастельных работ 1990-2000-х годов, сооб...
Художник-постановщик и мультипликатор, живописец и педагог скончался 28 января, сообщил в соцсетях...
Следующим проектом киновселенной «Бабл» станет сериальная адаптация комиксов о воровке и спецагенте ...
На двух площадках Мариинки прозвучат опера и поэма Сергея Рахманинова, сообщила пресс-служба учреж...
Исполнитель роли Ван Гога в ленте «На пороге вечности» сыграет в новой версии канонического вампир...
Стартовавший в прошлом году проект получит продолжение в этом году, сообщила пресс-служба Минкульт...
Американский актер и комик заявил в беседе с канадским порталом Etalk о готовности вернуться к рол...
Легендарный ведущий программы «В мире животных» попал в больницу с переломом ребер, сообщил РИА Но...
Съемки экшна «Майор Гром: Игра» по комиксам Bubble анонсировал глава «Плюс студии» Михаил Китаев, ...
В течение 2023 года один из старейших кинотеатров города покажет 12 фильмов ленинградских-петербургс...
Ролик с состриганием дредов артиста возглавил топ музыкальных видео российского YouTube. ...
Выступления рок-музыкантов в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге перенесены на неопределенный ср...
Фэнтези-лента Джеймса Кэмерона обошла в рейтинге самых финансово успешных кинопроектов «Пробуждени...
30.01.2023