Выставка художника-авангардиста Наталии Земляной пройдет в Петербурге

Проект «Сотворение мира» представит около 80 живописных и пастельных работ 1990-2000-х годов, сообщила пресс-служба Русского музея.





Персональная выставка Наталии Земляной откроется в Мраморном дворце в Петербурге с 16 февраля и продлится до 10 апреля. Посетители познакомятся с произведениями из циклов «Портреты», «Структуры», «Птицы», «Ангелы», «Квадраты», «Лабиринты» и др. Некоторые из экспонируемых работ представляют впечатления от природы и демонстрируют особенности цвето-пластического мышления художницы. В других картинах присутствует музыка как тема и музыка как свидетельство органического взаимодействия разных форм искусства.





Петербургская художница принадлежит к четвертому поколению русского авангарда. На ее становление повлияли идеи органического направления, основоположниками которых стали Михаил Матюшин и другие авторы, а также структуралистская линия в развитии отечественного искусства, восходящая к цвето-пластическим идеям русского авангарда.





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