Эдди Мерфи готов вновь озвучить Осла из «Шрека»

Американский актер и комик заявил в беседе с канадским порталом Etalk о готовности вернуться к роли одного из самых популярных персонажей франшизы.





По словам Эдди Мерфи, он может вжиться в образ Осла «за две секунды», настолько высоки его желание и готовность повторить роль. Он хочет озвучить персонажа в посвященном ему спин-оффе или пятой части «Шрека». Актер сказал, что любит своего героя. Также он заметил, что Кот в Сапогах, получивший уже два спин-оффа, не такой смешной как Осел.





Мультфильм «Кот в Сапогах 2: Последнее желание» дебютировал в кинотеатрах в конце 2022 года. Его сборы превысили $303 млн. Ленту о кризисе среднего возраста главного героя тепло приняли и зрители, и критики.





Ранее Антонио Бандерас, озвучивающий Кота во франшизе, не исключил возвращение Шрека и его друзей в пятом фильме. Подробности он не раскрыл. Проект откладывается с 2019 года.





Фото: скриншот / ютьюб-канал Etalk