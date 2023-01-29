Умер гитарист и фронтмен Television Том Верлен

Американский музыкант скончался на 74-м году жизни, сообщила газета NYT.





Верлен умер 28 января после непродолжительной болезни Ему было 73 года.





Том Верлен (Томас Миллер) известен как лидер рок-группы Television, существовавшей в США в 1979-е годы. Она записала два альбома и распалась. Музыканты собирались вновь в 1990-е и 2000-е года. Считается, что коллектив повлиял на развитие панк-рока и постпанка. В дискографии Верлена значатся девять сольных пластинок. Он включен в рейтинг гитаристов по версии Rolling Stone.





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