Умер гитарист и фронтмен Television Том Верлен

29.01.2023

Умер гитарист и фронтмен Television Том Верлен
Американский музыкант скончался на 74-м году жизни, сообщила газета NYT.

Верлен умер 28 января после непродолжительной болезни Ему было 73 года. 

Том Верлен (Томас Миллер) известен как лидер рок-группы Television, существовавшей в США в 1979-е годы. Она записала два альбома и распалась. Музыканты собирались вновь в 1990-е и 2000-е года. Считается, что коллектив повлиял на развитие панк-рока и постпанка. В дискографии Верлена значатся девять сольных пластинок. Он включен в рейтинг гитаристов по версии Rolling Stone.

Фото: Pixabay