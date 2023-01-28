Сериал о панк-группе «Король и Шут» выйдет в марте





Платформа «Кинопоиск» объявила дату премьеры сериала о панк-группе «Король и Шут». Релиз сериала состоится 2 марта, сообщила пресс-служба платформы.



В основу проекта легла история отечественной панк-группы «Король и Шут» и ее лидера Михаила Горшенина, известного под псевдонимом Горшок. Фильм расскажет о знакомстве будущих участников группы, их творческом пути и гибели Горшенина в 2013 году. Сюжет дополнит фэнтези-линия с участием сказочных персонажей из песен «Короля и Шута».



По словам исполнителя одной из главных ролей в фильме Константина Плотникова, создатели картины называют ее «панк-сказкой».



«...это особый жанр, который сложился у нас в процессе съемок. Мы не делали традиционное биографическое кино, это не чистая драма, в сериале есть и юмор, и фэнтези, а реальные события переплетены с приключением в мире фантазий», — рассказал актер.



В актерский состав проекта вошли также Даниил Вахрушев, Влад Коноплев, Илья Ловкий, Данила Россомахин и другие.









Фото: скриншот видео Король и Шут/YouTube