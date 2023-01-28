Николь Кидман сыграет няню-убийцу в мини-сериале HBO





Австралийская актриса Николь Кидман сыграет главную роль в новом мини-сериале HBO. Проект получил название «Идеальная няня» и основан на реальных событиях.



В основу сюжета легло убийство двоих детей, произошедшее в Нью-Йорке в 2012 году, а также книга «Идеальная няня» Лейлы Слимани.





Фильм рассказывает об однорукой гувернантке, которая устраивается на работу к богатой паре и постепенно становится одержима детьми, что приводит к убийству.





Автором сценария выступит Майя Эрскин. Она также исполнит одну из главных ролей.



Последними проектами с участием Кидман также являются «Львица» для Paramount+, продолжение «Аквамена» и комедия «Дела семейные» для Netflix.













Фото: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon/YouTube