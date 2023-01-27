В Крыму снимут документальный фильм о Холокосте. Об этом сообщил режиссер Валентин Козубский, сообща...
Скончался бывший солист оперной труппы Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Никола...
В России 2 февраля выйдет в прокат первый российско-ливанский фильм «Гнев» режиссера Марии Сурае, пе...
В Санкт-Петербурге здание Николаевского кавалерийского училища XIX века будет преобразовано в школу ...
Американская платформа HBO назвала дату выхода четвертого сезона драмы «Наследники».
В Крыму снимут документальный фильм о Холокосте. Об этом сообщил режиссер Валентин Козубский, сообща...
Скончался бывший солист оперной труппы Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Никола...
В России 2 февраля выйдет в прокат первый российско-ливанский фильм «Гнев» режиссера Марии Сурае, пе...
В Санкт-Петербурге здание Николаевского кавалерийского училища XIX века будет преобразовано в школу ...
Американская платформа HBO назвала дату выхода четвертого сезона драмы «Наследники».
В Иркутской области в 2023 году учредят премию в области кинематографии имени Леонида Гайдая, переда...
Верховный суд Нидерландов может вынести решение по делу о скифском золоте 15 сентября, передает ТАСС...
Определен лонг-лист номинантов первой премии Art, Science & Technology Award (ASTA), сообщает пр...
В Якутии в 2023 году планируют провести международный кинофестиваль, сообщил министр культуры и духо...
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) пригласил школьни...
Российский кинорежиссер и актер Никита Михалков сообщил о скором выходе на сцену. Об этом Михалков н...
Балетной премьерой 2023 года в Софийском театре оперы и балета 27 января станет постановка «Анна Кар...
На территории мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» в Псковском районе появится инт...
Американский телеканал Fox продлил проекты «Симпсоны», «Закусочная Боба» и «Гриффины, передает Varie...
Вышел трейлер биографического сериала об актрисе Фаине Раневской «Раневская». Главные роли в проекте...
Музейный город ВДНХ в 2022 году посетили 2 миллиона человек. Об этом рассказала заместитель мэра Мос...
В музеях ЛНР и ДНР покажут выставку Музея Победы о блокаде Ленинграда, передает пресс-служба учрежде...
Автор «Достучаться до небес» Томас Ян вступил в конфликт с российской кинокомпанией N Films. Режиссе...
В Telegram появился отрывок нового фильма Брэндона Кроненберга «Бескрайний бассейн». В мировой прока...
Режиссер Александр Невский написал в Twitter пост, в котором обвинил российскую киноиндустрию в безз...
27.01.2023