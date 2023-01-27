В Крыму снимут документальный фильм о Холокосте

27.01.2023

В Крыму снимут документальный фильм о Холокосте

В Крыму снимут документальный фильм о Холокосте. Об этом сообщил режиссер Валентин Козубский, сообщает РИА Новости.

Режиссер рассказал, что к производству готовится документальный фильм как о Холокосте, так и о «геноциде, который имел свои особенности в Крыму».

О планах по выпуску фильма режиссер рассказал на международном общественном форуме по сохранению памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах «Новые форматы противодействия переписыванию истории — коммуникационные методологии и возможности».

В мире 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.


Фото: pixabay.com