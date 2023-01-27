Названа дата выхода четвертого сезона сериала «Наследники»

В актерский состав сериала входят Николас Браун, Брайан Кокс, Киран Калкин, Питер Фридман и другие. В новом сезоне кастинг на проект прошли также Аннабет Гиш, Адам Годли, Йоуханнес Хейкьюр Йоуханнессон, Элли Харбоа.Сериал «Наследники» рассказывает историю медиамагната, который выбирает, кому передать свои дела. В новом сезоне события начинаются сразу после финала третьего сезона. Перспектива продажи медиаконгломерата вызывает разобщенность среди членов клана, которые пытаются понять, как будет выглядеть их жизнь после сделки.Сериал «Наследники» отмечен многочисленными премиями, в том числе премией «Эмми».