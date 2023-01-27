Никита Михалков выйдет на сцену в спектакле «12» в начале февраля





Российский кинорежиссер и актер Никита Михалков сообщил о скором выходе на сцену. Об этом Михалков написал в своем Telegram-канале.



Никита Михалков рассказал, что 6 и 7 февраля с коллегами из Центра театра и кино выйдет на сцену Театра сатиры в спектакле «12».



«Это актуальная история. И недаром слоган нашего спектакля: "Про всех и для каждого". Сидит ли зритель в царской ложе или на галерке, каждый найдет в спектакле свое», — написал Михалков.



Ранее Никиту Михалкова выписали из больницы, куда он попал в тяжелом состоянии с гриппом. Кинематографист написал, что после болезни восстанавливается дома и поблагодарил поклонников за поддержку.













Фото: БесогонTV/YouTube