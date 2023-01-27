В Софии распроданы все билеты на премьеру балета «Анна Каренина»

Спектакль поставил хорватский режиссер и хореограф Лео Муйич. В постановке задействованы солисты софийского театра Марта Петкова и Никола Хаджитанев.Сообщается, что спектакль вызвал в Софии настоящий ажиотаж, на все пять премьерных показов билеты уже раскуплены.Прима-балерина, руководитель балетной труппы Софийской оперы Марта Петкова рассказала, что спектакль уже сейчас определен как жемчужина в репертуаре театра и поднимает уровень балета на новую ступень.«Это не строго классический спектакль, хореограф-постановщик Лео Муйич использовал различные танцевальные приемы, которые сделали постановку еще более зрелищной и динамичной», — рассказала прима-балерина.