Вышел трейлер биографического сериала «Раневская»





Вышел трейлер биографического сериала об актрисе Фаине Раневской «Раневская». Главные роли в проекте сыграли Мариэтта Цигаль-Полищук, Константин Лавроненко, Александр Домогаров, Полина Кутепова, Семен Стругачев.



Фильм выйдет в онлайн-кинотеатре KION 8 февраля. Сериал рассказывает о разных периодах жизни актрисы Фаины Раневской — от юности в Таганроге и мечтах о сцене до всесоюзной славы в зрелом возрасте.



Исполнительница главной роли Мариэтта Цигаль-Полищук рассказала, что в прцессе работы над ролью очень много читала о Раневской, смотрела все сохранившиеся видео с актрисой.



«Перед сменой накануне смотрела, какой период жизни снимаем, пересматривала фильмы и другие записи с ней примерно того времени. Поначалу было сложно преодолеть ступор от ответственности, пугала и сложность роли, и величина личности, и многое другое... Постепенно ступор ушел из-за элементарного отсутствия времени на рефлексию», — рассказала актриса.



По словам артистки, создатели проекта не старались снимать впрямую биографическое кино.



«Это все же художественный вымысел, основанный на некоем нашем общем восприятии того, что нам известно об этой великой личности и актрисе», — рассказала Цигаль-Полищук.











