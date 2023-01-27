Гостями ВДНХ в 2022 году стали 2 миллиона человек





Музей ВДНХ в 2022 году посетили 2 миллиона человек. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, передает пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы.



По словам руководителя, самой популярной выставочной площадкой стал крупнейший в стране тематический центр «Космонавтика и авиация», его посетили 570 тысяч человек. Второе по посещаемости место — павильон «Макет Москвы», там побывали 442,5 тысячи человек, на третьем месте — Музей гаража особого назначения ФСО России, гостями которого стали 180 тысяч человек.



«Сегодня на ВДНХ есть больше 20 современных музейных пространств. В прошлом году их посетили два миллиона человек. Здесь работают постоянные и временные экспозиции в разных форматах. Они рассчитаны на детей и взрослых с самым широким кругом интересов: от науки и техники до искусства и культуры. Выставочные площадки продолжают развиваться благодаря программе возрождения ВДНХ. Сейчас это уже не просто отреставрированные павильоны, а настоящие точки притяжения для москвичей и гостей города», — рассказала Наталья Сергунина.



Заммэра столицы добавила, что в минувшем году Музейный город ВДНХ получил новые объекты, открылся музей «Биотех», в одном из павильонов открылся Музей городского хозяйства Москвы, другие выставки.









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