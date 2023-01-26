Томас Ян потребовал от N Films удалить свое имя из упоминаний о «Шпионе»





Автор «Достучаться до небес» Томас Ян вступил в конфликт с российской кинокомпанией N Films. Режиссер требует убрать свое имя из упоминаний о фильме «Шпион», который он согласился снять.





Проблемы у режиссера начались из-за немецкой федеральной прессы, которая раздула скандал, обвинив Яна в сотрудничестве с российскими кинематографистами.





«Теперь, в связи с давлением германской прессы, Томас в нарушение договора потребовал удалить упоминания его имени из всех источников, подчеркивая, что «не хочет быть причастным к фильму, который связан с Россией», — сообщают представители N Films.





Кроме того, Ян пригрозил продюсерам фильма судом, если они не исполнят его требование. В кинокомпании уточнили, что надеятся договориться с немецким режиссером, и он вернется к работе.





В фильме также должен сняться актер Тиль Швайгер, который после обвинений прессы выбрал тактику не выходить на связь с авторами фильма. В «Шпионе» Швайгер приглашен на роль отца экс-канцлера Германии Ангелы Меркель.









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