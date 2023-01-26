Минкультуры получило полномочия в области этнокультурного достояния





Министерство культуры России наделили полномочиями по реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области нематериального этнокультурного достояния, передает пресс-служба ведомства в четверг, 26 января.



Соответствующее постановление одобрено главой правительства Михаилом Мишустиным.



Минкультуры ранее подготовило проект постановления «О внесении изменений в Положение о Министерстве культуры Российской Федерации».



В соответствии с документом министерство культуры также получит функции по формированию и ведению Федерального реестра объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации. За ведомством также будет закреплена задача по созданию условий для выявления объектов нематериального этнокультурного достояния России федерального значения.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России