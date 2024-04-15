Алла Пугачева выпустила новую песню в день своего 75-летнего юбилея

Народная артистка СССР Алла Пугачева выпустила новую песню. Композиция под названием «Жизнь слишком хороша» вышла в день 75-летия певицы.





Музыку к песне написал Андрей Ступкевич, слова — Юлия Старостина. Композицию можно послушать на основных музыкальных платформах. По данным динамики отметок «Мне нравится» в «Яндекс музыке», новую песню исполнительницы добавили к себе в плейлисты более 240 слушателей.





Напомним, 14 апреля у Пугачевой вышел новый сингл под названием «Я плачу». Автором песни стал Леонид Агутин, информирует ТАСС . 1 марта артистка опубликовала первый за 16 лет альбом, куда вошли старые композиции.





Ранее в СМИ появилась информация о начале процедуры по признанию Пугачевой иностранным агентом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего не слышал об этом.









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