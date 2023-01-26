Shaman предстал в новом образе в клипе «Исповедь»

Певец Ярослав Дронов выпустил видео на новую песню, к которой написал слова и музыку. Клип доступен на его официальном YouTube-канале.





Артист назвал «Исповедь» своим «диалог с Богом». В описании к ролику он пояснил, что поет о своих переживаниях и просит всевышнего дать ему сил «нести свой крест и не падать».





Видео представляет исполнителя идущим против движения толпы, просящим Бога указать ему путь и выходящим к православной церкви. В храме он падает на колени и протягивает ножницы служителю, который состригает знаменитые дреды Дронова. Сценарий клипа написал сам Shaman.





Певец прославился в 2022 году патриотическими песнями «Встанем» и «Я русский», набравшими миллионы просмотров на ютьюбе. Первый трек автор и исполнитель выпустил накануне начала СВО.



