В Иркутске открылась выставка сибирских художников «Палитра сибирской зимы»

Экспозиция открыта в Галерее сибирского искусства с 26 января по 26 февраля, сообщила пресс-служба Иркутского художественного музея им. В.П. Сукачёва.





Посетители увидят три десятка живописных, графических работ и предметов декоративно-прикладного искусства из фондов музея. Произведения иркутских, красноярских и омских художников ХХ и XXI веков объединены зимней темой. Сюжетное и цветовое многообразие сибирской зимы представлено в пейзажах, жанровых сценах и натюрмортах, выполненных в авторской стилистике. В экспозицию вошли работы А. Шелтунова, В. Рогаля, С. Жилина, А. Москвитина, А. Костовского и других мастеров.





Посетить выставку можно по Пушкинской карте.





Фото: пресс-служба Художественного музея им. В.П. Сукачёва.