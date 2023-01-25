



В Москве отменили музыкальный концерт Ивана Урганта. Шоумен под псевдонимом Гриша Ургант должен был выступить в клубе «Урбан» 2 февраля.





Сообщение об отмене концерта размещено на официальной странице Урганта в соцсети «ВКонтакте».





«Убедительная просьба не поддаваться панике и унынию и организованно дождаться следующего концерта», — обратились представители шоумена к его фанатам.





Дата нового концерта Гриши Урганта пока не известна. Причина отмены не раскрывается.





Ранее Иван Ургант опроверг скорое возвращение его авторского шоу «Вечерний Ургант» на Первый канал. Проект не выходит в эфир с начала спецоперации на Украине.









Фото: скриншот видео Первого канала/YouTube



