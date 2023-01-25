Вестерн Александра Невского «Нападение на Рио Браво» набирает популярность у зрителей. На сайте «К...
В Москве отменили музыкальный концерт Ивана Урганта. Шоумен под псевдонимом Гриша Ургант должен был ...
В Мариуполе откроется выставка «Пулей и словом», посвященная ленинградским писателям, работавшим и с...
Певица Монеточка (признана иностранным агентом в России) (настоящее имя Елизавета Гырдымова) отменил...
Профессор Московской консерватории Александр Чайковский назначен председателем Общественного совета ...
Вестерн Александра Невского «Нападение на Рио Браво» набирает популярность у зрителей. На сайте «К...
В Москве отменили музыкальный концерт Ивана Урганта. Шоумен под псевдонимом Гриша Ургант должен был ...
В Мариуполе откроется выставка «Пулей и словом», посвященная ленинградским писателям, работавшим и с...
Певица Монеточка (признана иностранным агентом в России) (настоящее имя Елизавета Гырдымова) отменил...
Профессор Московской консерватории Александр Чайковский назначен председателем Общественного совета ...
Российского певца и актера Семена Слепакова просят признать иностранным агентом. С таким предложение...
В Центральном Доме кинематографистов пройдет Международный кинофестиваль «День Победы», сообщает пре...
В индийском Мумбаи пройдет кинофестиваль стран ШОС (The Shangai Cooperation Organization Film Festiv...
В британском Эдинбурге студенты поставили новую версию оперы «Иисус Христос — суперзвезда» с небинар...
Участниками экспертного совета Министерства культуры России, который проводит отбор сценариев для де...
В Трапезной церкви — храме Киево-Печерской лавры — после передачи объектов ПЦУ прошли концерты. Выст...
Российский актер Сергей Безруков рассказал о сложных подготовках к съемкам фильма «Высоцкий. Спасибо...
Британский кинорежиссер Гай Ричи прокомментировал популярность его фильмов в России, передает Telegr...
Государственный Эрмитаж с 26 февраля сделает бесплатным посещение музея для пенсионеров каждый четве...
Венгерский государственный оперный театр покажет премьеру оперы Прокофьева «Война и мир» на русском ...
Президент России Владимир Путин подписал Указ о внесении изменений в Основы государственной культурн...
О кончине рэпера на его официальной странице в соцсетях написал друг музыканта Дэвид Сиддики.
Государственный музей-усадьба «Остафьево»-«Русский Парнас» откроет выставку, посвященную 35-летию во...
Коллектив Мариинского театра представит в Московском концертном зале Зарядье оперу Джузеппе Верди «О...
Прирост продажи книг в аудиоформате по итогам минувшего года составил 7,9 к результату 2021 года, ...
25.01.2023