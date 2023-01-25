По информации газеты, спектакль поставили студенты Эдинбургского университета. На роли Иисуса создатели оперы пригласили небинарную актрису Розу Стивенсон. Роль Иуды исполнила девушка, а роли апостолов играли как женщины, так и небинарные персоны.По словам креативного директора шоу Лью Формана, для поиска актеров проводился «гендерно-слепой кастинг», что позволило иначе взглянуть на историю Иисуса. Постановка, отметил Форман, вышла противоречивой, однако протестов среди верующих людей не встретила.Режиссер постановки Иззи Понсфорд заявил, что создателям удалось добиться «детальной модернизации произведения».