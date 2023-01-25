«В российском кино ничего подобного не делали»: Безруков рассказал о трудностях на съемках «Высоцкого»





Российский актер Сергей Безруков рассказал о сложных подготовках к съемкам фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой», где актер сыграл главную роль, поэта Владимира Высоцкого.



В своем Telegram-канале артист написал, что нанесение грима для каждого съемочного дня занимало порядка четырех часов.



«Около 4 часов нанесения грима каждый съемочный день и 50 смен в нем. А перед этим — больше полугода разработок и бесчисленное число проб. В российском кино никто ничего подобного раньше не делал», — рассказал Безруков.



Артист отметил, что для него играть кумира миллионов, когда еще живы его друзья и родственники, было большой ответственностью.



«Но тем и ценнее был опыт — важнейший для меня проект, за который я безмерно благодарен», — написал артист.



В среду, 25 января, Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет. В России в этот день проходят памятные мероприятия, посвященные круглой дате.









Фото: скриншот видео канала t.me/s_bezrukov







