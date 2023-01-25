Гай Ричи высказался о большой популярности его фильмов в России





Британский кинорежиссер Гай Ричи прокомментировал популярность его фильмов в России, передает Telegram-канал «Кино и кинобизнес».



По словам режиссера, ему известно о широкой популярности его картин в России. Гай Ричи признался, что английскому зрителю «нет никакого дела» до его фильмов, тогда как в России его ленты принимают очень хорошо.



«У меня есть ощущение, что российские зрители будто настроены на мою частоту», — сказал Гай Ричи.



Ранее в России в прокат вышел фильм Ричи «Операция Фортуна». Главные роли в фильме исполнили Джейсон Стэйтем, Обри Плаза, Джош Хартнетт, Кэри Элвес. Фильм должен был выйти на экраны весной 2022 года, однако премьера была перенесена на январь 2023.









Фото: скриншот видео Deadline Hollywood/YouTube











