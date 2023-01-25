В Венгрии пройдет премьера оперы Прокофьева «Война и мир» на русском языке





Венгерский государственный оперный театр покажет премьеру оперы Прокофьева «Война и мир» на русском языке, передает пресс-служба учреждения.



Премьера спектакля состоится 28 января. Постановка создана в сотрудничестве с Большим театром Женевы. Четырехчасовой спектакль в постановке режиссера Каликсто Бийето будет показан семь раз в январе и феврале.



За дирижерским пультом — главный дирижер театра «Астана Опера» Алан Бурибаев.



В постановке задействованы 28 солистов, которые исполнят 45 ролей.



По словам художественного руководителя оперы Андраша Алмаши-Тот, работа над спектаклем стартовала еще до начала спецоперации России на Украине, и проблем со спектаклем по политическим причинам не возникало.









Фото: Carole Parodi / Большой театр Женевы