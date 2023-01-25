Усадьба «Остафьево» отметит 35-летие возрождения музея выставкой «Дары и дарители»





Государственный музей-усадьба «Остафьево»-«Русский Парнас» откроет выставку, посвященную 35-летию возрождения музея, передает пресс-служба учреждения.



Выставка «Дары и дарители» откроется 28 января и будет включать более 80 предметов, полученных музеем в дар от потомков владельцев усадьбы, художников, коллекционеров, издателей. В экспозицию вошли живопись, книги, мебель, предметы декоративно-прикладного искусства.



Среди экспонатов будут представлены в том числе портрет Павла Сергеевича Шереметева, последнего владельца усадьбы «Остафьево» кисти Василия Шереметева, акварели, написанные самим Павлом Сергеевичем, скульптура «Охотница с собачкой» Мейсенской фарфоровой фабрики XIX века, которая будет экспонироваться впервые.



Гости усадьбы смогут увидеть редкие книги XIX века, письменные принадлежности Сергея Дмитриевича Шереметева, мебель, осветительные приборы и многое другое.









Фото: пресс-служба музея-усадьбы «Остафьево»