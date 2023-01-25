В 2022 году издательство «Феникс» увеличило продажи аудиокниг в 8 раз

Прирост продажи книг в аудиоформате по итогам минувшего года составил 7,9 к результату 2021 года, сообщили «Интерфаксу» в издательстве.





В 2022-м «Феникс» (Ростов-на-Дону) продал на 44% больше цифровых книг, чем годом ранее. В два раза увеличились продажи электронных книг. В компании связали рост продаж с эффективной работой по продвижению книг и с расширением аудитории аудиокниг.





На текущий год издательство прогнозирует прирост рынка цифровых книг на 5% к 2022-му. Замглавы «Феникса» по маркетингу Ольга Домрачева указала на перераспределение аудитории, связанное с уходом Storytel и Google Books с российского рынка, переходом «Букмейта» под контроль «Яндекса» и появлением нового сервиса «МТС. Строки». По ее словам, изменения претерпевают и финансовые модели компаний.





Домрачева подчеркнула, что «Феникс» должен показать двукратный рост к показателям 2022 года. План она назвала «амбициозным, но выполнимым».





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