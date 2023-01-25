Госзаказ на литературу и искусство включен в задачи культурной политики РФ

Госзаказ на литературу и искусство включен в задачи культурной политики РФ

25.01.2023

Изменения в Основы культурной госполитики внесены президентским указом, который Владимир Путин подписал 25 января. Он опубликован на портале правовой информации.

Документ включает в задачи государства формирование заказов на создание произведений литературы и искусства, а также на создание информационных материалов, теле- и радиопередач, онлайн-ресурсов, отвечающих целям и задачам культурой политики РФ. Создаваемые в рамках госзаказа произведения должны быть направлены сохранение и популяризацию традиционных российских ценностей.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Фото: Pixabay