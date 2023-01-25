Start покажет все сезоны «Папиных дочек» к выходу продолжения сериала

25 января в онлайн-кинотеатре появятся первые десять сезонов оригинальной российской комедии, сообщила пресс-служба сервиса.





Остальные десять сезонов выйдут на площадке до конца января. Показ ситкома приурочен к выходу продолжения, которое появится спустя десять лет после окончания основного сюжета.





В новых сериях к своим ролям вернутся Андрей Леонов, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович и др. Главную роль исполнит Филипп Бледный, персонаж которого Веник повторит судьбу тестя. Супруга Даша сбежит от него, оставив с четырьмя дочками, воспитывать которых будет все семейство Васнецовых. Продолжение снимает постановщик оригинального сериала Александр Жигалкин.





«Папины дочки» дебютировали на ТВ в 2007 году. Всего вышло 20 сезонов. Новый сериал включает 20 серий. его планируют выпустить в этом году.





Фото: кадр из сериала «Папины дочки»